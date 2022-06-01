В Казани многодетным семьям Татарстана впервые вручили медали «Родительская доблесть»

Сегодня в Казанском кремле впервые прошла церемония награждения многодетных семей Татарстана медалью «Родительская доблесть». Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Медалями удостоены пять семей. Среди них одна — родители десяти детей, две семьи воспитывают по девять детей и две — по семь.

Вручая награды, президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что за 10 лет число многодетных семей увеличилось на 66%. Он уверен — чем больше таких будет, тем крепче станет российское государство и сильнее республика. Минниханов пожелал участникам церемонии семейного счастья, благополучия, взаимопонимания и душевного комфорта.

Фото: tatarstan.ru

Новая государственная медаль «Родительская доблесть» учреждена в Татарстане в октябре прошлого года. Ее могут получить семьи, воспитывающие семерых и более детей. Также они получат премию в размере 100 тысяч рублей.



Дарья Акимова