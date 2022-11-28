Ким Чен Ын заявил, что главная цель КНДР — обладание «самыми мощными в мире» ядерными силами

Конечная цель КНДР — обладание «самыми мощными в мире» стратегическими ядерными силами. Об этом говорится в распоряжении лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.

— Наша конечная цель — обладание самыми мощными в мире стратегическими силами, абсолютной мощью, невиданной за прошедший век, — сказано в тексте документа за подписью Ким Чен Ына.

Лидер КНДР также отметил, что «великая конечная цель построения ядерных сил для надежной защиты достоинства и суверенитета нашего государства и народа на все времена — это самая великая и наиболее важная революционная цель».

Фото: flickr.com

В документе также сказано о том, что Ким Чен Ын распорядился повысить и наградить военнослужащих, ученых и технический персонал, принимавший участие в недавнем запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».



Напомним, 17 ноября южнокорейские военные засекли запуск КНДР одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Еще раньше КНДР осуществила запуск не менее 10 ракет разных типов в сторону Японского и Желтого морей. Еще ранее сообщалось о пуске трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. После сообщений о запусках в Сеуле осудили данные действия Пхеньяна, назвав их фактическим нарушением территории Южной Кореи. Президент Кореи Юн Сок Ель приказал принять строгие меры, чтобы гарантировать, что Северная Корея «заплатит четкую цену за свою провокацию».



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Илина Хакимова