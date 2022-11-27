Юрий Уткульбаев, «Рубин»: «Ребята сыграли сегодня хорошо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Юрий Уткульбаев прокомментировал сегодняшнюю победу над «Нефтехимиком» (2:0) в матче 20-го тура первенства Первой лиги на домашней арене.

— Я думаю, ребята сыграли сегодня хорошо. Большую часть матча владели инициативой. Создали много моментов, чтобы решить исход матча. Были моменты пауз. Мы дисциплинированно оборонялись и не дали сопернику почти ничего сделать у своих ворот. В концовке сделали две замены, чтобы не обострять игру, а успокоить и уверенно довести 2:0 до конца. С этим связано, что мы не выдали фееричную концовку, зато понадежнее сыграли. Спокойно, без нервов довели матч до победы, — сказал он.

По его словам, в работе с командой больше времени понадобилось на знакомство с футболистами. Поменять что-то кардинально пока еще не удалось, но в будущем у игроков еще будет возможность проявить свои лучшие качества на поле.

— Личные беседы? А в каком состоянии вообще вы нашли команду?

— Я не хочу сказать, что они были подавлены. Просто было видно, что отдельные футболисты были не совсем востребованы. Тот же Лисакович или Нижегородов, например. С ним же надо было беседу провести. Сначала он вышел от жуткой необходимости из-за отсутствия игроков. Сейчас надо было наоборот его осадить, сказать, чтобы сыграл надежнее. Это не настрой на великие дела, а просто придать уверенности ребятам, — сказал Уткульбаев.

И.о. тренера подчеркнул, что задача на ближайшие два матча выполнена. Он также отметил, что готов в «Рубине» работать на любой позиции.

— Тут я с 97-го года, выходил из второй лиги в первую. Вообще я начинал играть в академии «Рубина» во втором классе. Это мой клуб, и я с удовольствием буду работать в «Рубине», — сказал он.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, казанский футбольный клуб «Рубин» в матче 20-го тура первенства Первой лиги на домашней арене обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Игра закончилась со счетом 2:0, сообщает пресс-служба команды.

Казанцы вышли вперед на 31-й минуте первого тайма — гол забил Алан Дзагоев. Уже во втором тайме на 60-й минуте Константин Нижегородов увеличил преимущество команды.

Стоит отметить, что это был второй матч под руководством и.о. главного тренера Юрия Уткульбаева после ухода Леонида Слуцкого.



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Максим Кокунин