Казанский «Рубин» опубликовал состав на игру с нижнекамским «Нефтехимиком»
Казанский футбольный клуб «Рубин» опубликовал состав на матч 20-го тура Первой лиги против нижнекамского «Нефтехимика». Игра состоится в 15.00 на стадионе «Ак Барс Арена».
Стоит отметить, что в стартовый состав вернулся Руслан Безруков, который ранее пропустил игру из-за дисквалификации. С капитанской повязкой на сегодняшний матч выйдет Илья Самошников.
- Состав: Дюпин, Кабутов, Нижегородов, Грицаенко, Самошников, Попов, Зотов, Дзагоев, Фамейе, Лисакович, Безруков.
- Запасные: Беленов, Тесленко, Мартынович, Фаттахов, Иванов, Рожков, Моторин, Косарев, Бакаев, Горбунов, Апшацев, Муллин.
В конце прошлой недели «Рубин» на выезде обыграл «Уфу». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей из Татарстана. Дубль в составе казанцев на счету Виталия Лисаковича. У башкирского клуба отличился Иван Темников.
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