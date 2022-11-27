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Казанский «Рубин» опубликовал состав на игру с нижнекамским «Нефтехимиком»

14:15, 27.11.2022
Казанский «Рубин» опубликовал состав на игру с нижнекамским «Нефтехимиком»
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» опубликовал состав на матч 20-го тура Первой лиги против нижнекамского «Нефтехимика». Игра состоится в 15.00 на стадионе «Ак Барс Арена».

Стоит отметить, что в стартовый состав вернулся Руслан Безруков, который ранее пропустил игру из-за дисквалификации. С капитанской повязкой на сегодняшний матч выйдет Илья Самошников.

  • Состав: Дюпин, Кабутов, Нижегородов, Грицаенко, Самошников, Попов, Зотов, Дзагоев, Фамейе, Лисакович, Безруков.
  • Запасные: Беленов, Тесленко, Мартынович, Фаттахов, Иванов, Рожков, Моторин, Косарев, Бакаев, Горбунов, Апшацев, Муллин.

В конце прошлой недели «Рубин» на выезде обыграл «Уфу». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей из Татарстана. Дубль в составе казанцев на счету Виталия Лисаковича. У башкирского клуба отличился Иван Темников.

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Максим Кокунин
СпортФутбол Татарстан

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