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В Казани временно ограничат движение на участке улицы Нариманова

10:39, 27.11.2022
В Казани временно ограничат движение на участке улицы Нариманова
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Казани из-за проведения работ по газоснабжению временно ограничат движение на участке улицы Нариманова. Об этом сообщил Комитет внешнего благоустройства исполкома.

Так, с 29 ноября по 1 декабря будет частично закрыта проезжая часть и полностью закрыт тротуар возле здания №15а.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в столице Татарстана ограничат движение на участке дороги по улице Фучика. Закрытие участка связано с выносом тепловода из зоны строительства второй линии метро. С 28 ноября по 30 января закроют местный проезд между домами №145а и 149 по ул. Фучика. Вблизи этих зданий для движения пешеходов и транспорта будут недоступны тротуар и частично проезжая часть.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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