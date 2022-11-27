В Казани временно ограничат движение на участке улицы Нариманова
В Казани из-за проведения работ по газоснабжению временно ограничат движение на участке улицы Нариманова. Об этом сообщил Комитет внешнего благоустройства исполкома.
Так, с 29 ноября по 1 декабря будет частично закрыта проезжая часть и полностью закрыт тротуар возле здания №15а.
Напомним, в столице Татарстана ограничат движение на участке дороги по улице Фучика. Закрытие участка связано с выносом тепловода из зоны строительства второй линии метро. С 28 ноября по 30 января закроют местный проезд между домами №145а и 149 по ул. Фучика. Вблизи этих зданий для движения пешеходов и транспорта будут недоступны тротуар и частично проезжая часть.
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