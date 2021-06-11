В Госдуму России внесли законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Группа депутатов Госдумы РФ во главе с вице-спикером Петром Толстым подготовили и внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который запрещает иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

«Мы предлагаем наделить рожденных суррогатными матерями на территории нашей страны детей гражданством Российской Федерации по рождению в случаях, если биологические родители являются иностранными гражданами или лицами без гражданства», — написал Толстой в своем Telegram-канале.

Предполагается, что воспользоваться услугами суррогатного материнства смогут только граждане России, состоящие в браке, и женщины, которые по медицинским показаниям не могут родить ребенка, но они должны быть гражданками РФ.

Изменения буду внесены в Семейный кодекс, а также в законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве Российской Федерации».



В начале года сообщалось, что группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, который запрещает иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.



Алексей Нечаев