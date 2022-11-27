43% немцев считают, что Меркель на посту канцлера была бы лучше Шольца

43% жителей ФРГ считают, что бывший канцлер страны Ангела Меркель лучше бы правилась с этим постом в нынешних условиях, чем нынешний глава правительства Олаф Шольц. Такие данные приводит опрос института изучения общественного мнения Civey по заказу медиагруппы «Функе».

Фото: kremlin.ru

В опросе приняли участие 5 003 жителя Германии старше 18 лет. Среди респондентов 41% полагает, что Шольц в нынешних условиях справляется с обязанностями канцлера лучше, чем это сделала бы Меркель. 16% не определились с ответом.

При этом лишь 23% опрошенных желали бы, чтобы Меркель вернулась на этот пост. 71% придерживается противоположного мнения.

Ангела Меркель была федеральным канцлером Германии с 22 ноября 2005 по 8 декабря 2021 года. Затем этот пост занял Олаф Шольц.

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Елизавета Пуншева