43% немцев считают, что Меркель на посту канцлера была бы лучше Шольца
43% жителей ФРГ считают, что бывший канцлер страны Ангела Меркель лучше бы правилась с этим постом в нынешних условиях, чем нынешний глава правительства Олаф Шольц. Такие данные приводит опрос института изучения общественного мнения Civey по заказу медиагруппы «Функе».
В опросе приняли участие 5 003 жителя Германии старше 18 лет. Среди респондентов 41% полагает, что Шольц в нынешних условиях справляется с обязанностями канцлера лучше, чем это сделала бы Меркель. 16% не определились с ответом.
При этом лишь 23% опрошенных желали бы, чтобы Меркель вернулась на этот пост. 71% придерживается противоположного мнения.
Ангела Меркель была федеральным канцлером Германии с 22 ноября 2005 по 8 декабря 2021 года. Затем этот пост занял Олаф Шольц.
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