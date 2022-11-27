Врач объяснила, что делать в случае получения травмы при падении зимой

Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала, что делать в случае получения травмы при падении зимой.



По ее словам, самые частые причины падений — скользящая подошва обуви, спешка и невнимательность при ходьбе.

Если человек упал, до приезда врача не стоит пытаться самостоятельно поднять или перевернуть человека, поскольку это может только усугубить ситуацию. При падении на спину важно прижать подбородок к груди, это снизит вероятность черепно-мозговой травмы. Шапка и капюшон помогут смягчить удар.

По словам врача, тошнота, головокружение и боль в области живота свидетельствуют о черепно-мозговой травме или травме органов брюшной полости — это значит, что пострадавшему необходима срочная помощь врача.

Фото: realnoevremya.ru

При повреждении связок появится сильная боль и отечность, может формироваться гематома. При растяжении связочного аппарата голеностопного сустава необходимо приподнять стопу вверх и обеспечить ноге покой:

— К поврежденному месту несколько раз прикладывается лед, разогревать больное место нельзя, — сказала специалист.

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Маргарита Головатенко