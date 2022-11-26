В Татарстане задержали подозреваемых наркодельцов, находившихся в федеральном розыске

В Татарстане задержали четырех подозреваемых, которые находились в федеральном розыске — трое из них по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», еще один — по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по республике.



В Зеленодольском районе задержали двоих: мужчина 1986 года рождения подозревается в краже, мужчина 1992 года рождения — по статье о наркотиках.

Также по наркостатье сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 1993 года рождения в Набережных Челнах и женщину 1978 года рождения в Альметьевском районе.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане задержали экс-стажера полиции, обвиняемого в пытках задержанного, который был объявлен в федеральный розыск 4 года назад.

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Маргарита Головатенко