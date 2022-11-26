В Татарстане за сутки зарегистрировали 76 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 33 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 26 ноября в Татарстане зарегистрировано 190 227 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 187 323 человека, в том числе 87 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 006 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко