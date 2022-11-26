Главное о коронавирусе на 26 ноября: пограничного контроля не будет, антитела кошек спасут людей
В Татарстане зарегистрировали 76 новых случаев COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 76 новых случаев COVID-19. Всего на 26 ноября в республике зарегистрировано 190 227 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 187 323 человека, в том числе 87 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 006 человек.
Пограничного ковид-контроля не будет
За последние сутки в России выявили 6 088 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 088 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 568 846 человек, а выздоровевших — до 20 977 854 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 53 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 391 789 человек.
За последние сутки в России проведено более 159 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 319,8 млн человек.
- Роспотребнадзор не вводил новых антиковидных мер, в том числе пограничного ковид-контроля: «В соцсетях активно распространяются сообщения о возвращении «пограничного ковид-контроля, как на пике пандемии». Роспотребнадзор подчеркивает: эта информация не соответствует действительности. Сотрудники службы действуют в строгом соответствии с постановлением. При этом ни о каких «новых антиковидных мерах» речи не идет», говорится в сообщении.
- Иммунолог Николай Крючков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью штаммом коронавируса «цербер». По его словам, в Европе уже в декабре он станет абсолютно доминирующим, на него будет приходиться 70—75% от всех случаев. Что касается заразности, то никаких особенностей нет, заболеть может любой человек. Несколько реже стала встречаться потеря обоняния, но в целом примерно симптоматика та же: повышенная температура, общая слабость, боли в мышцах и горле, головные боли, насморк. По его словам, в группы риска входят пожилые люди, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети до трех лет.
В Китае строят большой карантинный центр
В мире коронавирусом нового типа на 09.30 (мск) заразились 641 060 808 человек, 6 629 814 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 562 304). На второй строчке — Индия (44 672 048), на третьей — Франция (37 789 817), на четвертой — Германия (36 373 164), на пятой — Бразилия (35 149 503).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 079 196). За ними следуют Бразилия (689 442), Индия (530 604), Россия (383 841, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 495).
- Китайские власти за минувшие сутки выявили в стране свыше 35 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, третий день подряд зафиксировав новый исторический антирекорд. Рост заражаемости в Китае оказался примерно на 43% выше, чем неделю назад (24,4 тыс. случаев за сутки). Он в 25 раз превышает показатель на 26 октября (порядка 1,4 тыс. случаев). Более 91% заразившихся в КНР, находящихся сейчас под присмотром медиков, — бессимптомные носители.
- На фоне новых вспышек заболеваемости Китай строит карантинный центр в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун), который будет способен разместить до 80 тыс. человек. По его данным, строительство карантинного центра «Наньша» началось на прошлой неделе и ведется круглосуточно, в нем задействовано около 18 тыс. человек. Центр расположен в населенном пункте Ваньцинша в районе Наньша городского округа Гуанчжоу. Общая площадь проекта составляет 815 тыс. кв. м, площадь застройки — 530 тыс. кв. м. В центре будет около 21 тыс. комнат, в которых можно будет разместить до 80 тыс. пациентов.
- Члены верхней палаты США от Республиканской партии выпустили отчет, в котором говорится, что причиной пандемии коронавируса, «скорее всего», стало происшествие, связанное с исследованиями в лаборатории в Китае. Отчет, подготовленный республиканскими членами комитета здравоохранения, образования, труда и пенсий, главной считает причину «лабораторной утечки», однако не исключает, что источником вируса стал рынок диких животных. Также он не утверждает, что вирус был создан в качестве биологического оружия.
- Биологи выяснили, что организм кошачьих при заражении коронавирусом вырабатывает антитела, способные нейтрализовать не только этот патоген, но и человеческий SARS-CoV-2. Это открытие ускорит создание универсальных вакцин от коронавирусов, такие данные опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.
- Детективная пьеса Агаты Кристи «Мышеловка», являющаяся мировым рекордсменом по продолжительности постановок, впервые за 70 лет дебютирует на Бродвее в 2023 году. Первая постановка состоялась в Лондоне в 1952 году. Показы продолжались до марта 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их пришлось временно прекратить. Таким образом, представления возобновились на следующий год.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым