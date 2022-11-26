Главное о коронавирусе на 26 ноября: пограничного контроля не будет, антитела кошек спасут людей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане зарегистрировали 76 новых случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 76 новых случаев COVID-19. Всего на 26 ноября в республике зарегистрировано 190 227 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 187 323 человека, в том числе 87 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 006 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Пограничного ковид-контроля не будет

За последние сутки в России выявили 6 088 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 088 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 568 846 человек, а выздоровевших — до 20 977 854 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 53 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 391 789 человек.



За последние сутки в России проведено более 159 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 319,8 млн человек.

Роспотребнадзор не вводил новых антиковидных мер, в том числе пограничного ковид-контроля: «В соцсетях активно распространяются сообщения о возвращении «пограничного ковид-контроля, как на пике пандемии». Роспотребнадзор подчеркивает: эта информация не соответствует действительности. Сотрудники службы действуют в строгом соответствии с постановлением. При этом ни о каких «новых антиковидных мерах» речи не идет», говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Иммунолог Николай Крючков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью штаммом коронавируса «цербер». По его словам, в Европе уже в декабре он станет абсолютно доминирующим, на него будет приходиться 70—75% от всех случаев. Что касается заразности, то никаких особенностей нет, заболеть может любой человек. Несколько реже стала встречаться потеря обоняния, но в целом примерно симптоматика та же: повышенная температура, общая слабость, боли в мышцах и горле, головные боли, насморк. По его словам, в группы риска входят пожилые люди, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети до трех лет.

В Китае строят большой карантинный центр

В мире коронавирусом нового типа на 09.30 (мск) заразились 641 060 808 человек, 6 629 814 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 562 304). На второй строчке — Индия (44 672 048), на третьей — Франция (37 789 817), на четвертой — Германия (36 373 164), на пятой — Бразилия (35 149 503).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 079 196). За ними следуют Бразилия (689 442), Индия (530 604), Россия (383 841, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 495).

Китайские власти за минувшие сутки выявили в стране свыше 35 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, третий день подряд зафиксировав новый исторический антирекорд. Рост заражаемости в Китае оказался примерно на 43% выше, чем неделю назад (24,4 тыс. случаев за сутки). Он в 25 раз превышает показатель на 26 октября (порядка 1,4 тыс. случаев). Более 91% заразившихся в КНР, находящихся сейчас под присмотром медиков, — бессимптомные носители.

На фоне новых вспышек заболеваемости Китай строит карантинный центр в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун), который будет способен разместить до 80 тыс. человек. По его данным, строительство карантинного центра «Наньша» началось на прошлой неделе и ведется круглосуточно, в нем задействовано около 18 тыс. человек. Центр расположен в населенном пункте Ваньцинша в районе Наньша городского округа Гуанчжоу. Общая площадь проекта составляет 815 тыс. кв. м, площадь застройки — 530 тыс. кв. м. В центре будет около 21 тыс. комнат, в которых можно будет разместить до 80 тыс. пациентов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Члены верхней палаты США от Республиканской партии выпустили отчет, в котором говорится, что причиной пандемии коронавируса, «скорее всего», стало происшествие, связанное с исследованиями в лаборатории в Китае. Отчет, подготовленный республиканскими членами комитета здравоохранения, образования, труда и пенсий, главной считает причину «лабораторной утечки», однако не исключает, что источником вируса стал рынок диких животных. Также он не утверждает, что вирус был создан в качестве биологического оружия.

Биологи выяснили, что организм кошачьих при заражении коронавирусом вырабатывает антитела, способные нейтрализовать не только этот патоген, но и человеческий SARS-CoV-2. Это открытие ускорит создание универсальных вакцин от коронавирусов, такие данные опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.

Фото: realnoevremya.ru

Детективная пьеса Агаты Кристи «Мышеловка», являющаяся мировым рекордсменом по продолжительности постановок, впервые за 70 лет дебютирует на Бродвее в 2023 году. Первая постановка состоялась в Лондоне в 1952 году. Показы продолжались до марта 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их пришлось временно прекратить. Таким образом, представления возобновились на следующий год.

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Маргарита Головатенко