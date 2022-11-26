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Маск пообещал создать смартфон, если Apple и Google откажутся от приложения Twitter

08:55, 26.11.2022
Маск пообещал создать смартфон, если Apple и Google откажутся от приложения Twitter
Фото: pixabay.com

Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, если Apple и Google сделают приложение Twitter недоступным для устройств на App Store и Google Play.

Надеюсь, до этого не дойдет. Но, если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон, — приводит его слова ТАСС.

Фото: wikipedia.org

Так Маск ответил на комментарий пользователя социальной сети, посчитавшего, что для «человека, которые строит ракеты для полета к Марсу, выпустить простой маленький смартфон не составит большого труда», если в этом возникнет необходимость.

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Маргарита Головатенко
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