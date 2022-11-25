МИД России назвал резолюцию ЕП о признании страны «спонсором терроризма» недружественным шагом

Замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов заявил, что резолюция Европарламента о признании страны «государством — спонсором терроризма» является недружественным шагом. Об этом говорится на сайте ведомства.

По его словам, попытки обвинить Россию в «государственном терроризме» начались задолго до операции на Украине, а в качестве «застрельщика» этой темы выступал Киев. Он отметил, что за последние несколько месяцев данная риторика была подхвачена законодательными органами ряда других недружественных стран.

— Данный недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении нашей страны, и не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом, — говорится в заявлении Сыромолотова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, вчера в постпредстве России при ЕС назвали резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма» абсурдной.

— Евродепутаты подкинули государствам-членам идею о создании нормативно-правовой базы Евросоюза для квалификации стран в качестве «спонсоров терроризма или использующих террористические методы». Дабы ни у кого не возникло сомнений, о ком конкретно идет речь, к евростолицам обращен призыв внести в указанный «черный» список Россию. Абсурдность такого «предложения» может быть не очевидна разве что евродепутатам, которые его поддержали, — сказано в сообщении.



Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма» 23 ноября. В поддержку выступили 494 депутата, проголосовали против или воздержались — 102.

Документ содержит перечень обвинений в адрес России, не только связанных со специальной военной операцией на Украине. В резолюции также предлагается набор мер реакции, которую, по мнению Европарламента, ЕС должен проявить.



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Максим Кокунин