Постпредство России при ЕС назвало абсурдной инициативу о признании России «спонсором терроризма»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В постпредстве России при ЕС назвали резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма» абсурдной, комментарий опубликован в telegram-канале постпредства.



— Евродепутаты подкинули государствам-членам идею о создании нормативно-правовой базы Евросоюза для квалификации стран в качестве «спонсоров терроризма или использующих террористические методы». Дабы ни у кого не возникло сомнений, о ком конкретно идет речь, к евростолицам обращен призыв внести в указанный «черный» список Россию. Абсурдность такого «предложения» может быть не очевидна разве что евродепутатам, которые его поддержали, — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что европарламентарии поставили перед собой задачу усилить конфронтацию с Россией.

Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма» 23 ноября. В поддержку выступили 494 депутата, проголосовали против или воздержались — 102.

Документ содержит перечень обвинений в адрес России, не только связанных со специальной военной операцией на Украине. В резолюции также предлагается набор мер реакции, которую, по мнению Европарламента, ЕС должен проявить.

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Маргарита Головатенко