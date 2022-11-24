Следком и прокуратура проверят информацию об отказе обслуживания инвалида первой группы в Татарстане
Следственные органы СК России по Татарстану организовали доследственную проверку информации о ненадлежащем оказании услуг инвалиду, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
Сообщение о том, что 74-летний лежачий инвалид первой группы не может получить положенные ему средства жизнеобеспечения и вынужден закупать их на свои деньги, появилось сегодня в СМИ.
Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Проверку организовала и прокуратура Рыбно-Слободского района. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе социальных служб и при наличии оснований примет меры реагирования, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
В сентябре Бугульминская городская прокуратура Татарстана провела проверку после обращения местной жительницы в интересах 73-летней матери, которой не предоставили положенные средства реабилитации. После вмешательства прокуратуры инвалида обеспечили необходимыми средствами реабилитации.
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