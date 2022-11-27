Эксперт Роскачества: «Установка газового счетчика может дать экономию до 30—40%»

Чтобы сэкономить на коммунальных услугах, нужно установить индивидуальные приборы учета на воду и электричество. Об этом рассказал эксперт Роскачества, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов, передают «Известия Мордовии».

— Это дает самую большую экономию до 40% и даже может достигнуть 50% от всех затрат на коммунальные услуги. Установка газового счетчика может дать экономию до 30—40%. Если установить счетчик на тепло вместе с современными батареями с вентилями, устранить все теплопотери — это еще 25—30% экономии, — отметил он.

Кроме того, нужно починить сантехнику с дефектами. Протекающий кран расходует около 720 литров воды в месяц.

Фото: realnoevremya.ru

Также следует экономить воду. Например, принимать душ вместо ванной. Для экономии электричества нужно выключать приборы из розетки после полной зарядки. Также Козлов советует полностью загружать стиральную машину и использовать энергосберегающие лампы.



Напомним, собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане составила 99,1%, по сравнению с прошлым годом показав рост на 0,3%. В октябре уровень собираемости платежей населения в среднем по республике составил 103,5%, что на 2,9% выше показателя прошлого года.



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Елизавета Пуншева