Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане составила 99,1%

Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане составила 99,1%, по сравнению с прошлым годом показав рост на 0,3%, сообщил на республиканском совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



В октябре уровень собираемости платежей населения в среднем по республике составил 103,5%, что на 2,9% выше показателя прошлого года.

В 29 районах Татарстана среднегодовой уровень по тому показателю не дотягивает до среднереспубликанского. При этом 16 муниципалитетов превысили его.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сентябре сообщалось, что жители Татарстана по состоянию на 1 августа задолжали за поставленные жилищно-коммунальные услуги в общей сложности 8,7 млрд рублей.

Татарстан занял 26-е место среди российских регионов по доле расходов жителей на ЖКХ в 2021 году. В среднем семья из Татарстана в прошлом году тратила на оплату ЖКУ и топлива 9,6% от общего объема своих трат — они составили 4 643 рубля. За год расходы выросли на 0,4 п.п.

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Маргарита Головатенко