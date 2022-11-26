Конфеты кондитерской фабрики из Татарстана получили премию «Товар года» 2022 года

Фото: Essen

Продукция кондитерской фабрики Essen выиграла национальную премию «Товар года 2022» и получила три золотые звезды. Об этом сообщает пресс-служба компании из Татарстана.



Награду получили:

конфеты «ДаЁжъ!» в номинации «Выбор и доверие поколения тинейджеров»;

конфеты «Cho Ko-Te» в номинации «Доверие мам и малышей» в категории «Конфеты»;

конфеты в коробке Q в номинации «Новинка» за самый стремительный рост объема продаж в категории вафельных конфет в коробке.



Напомним, в прошлом году лауреатами премии стали кетчуп, маринад, джем торговой марки «Махеевъ» и та же конфета «ДаЁжъ!». В 2020 году кондитерская фабрика Essen выпустила 40 тысяч тонн кондитерских изделий, что на 7% больше, чем в 2019 году.

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Диана Фатыхова