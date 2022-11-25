Леонов об «Ак Барсе»: «Были большие надежды на тренерский штаб и на игроков»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

У «Ак Барса» есть все необходимое, надо просто играть. Об этом в интервью ГТРК «Татарстан» рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Были большие надежды на тренерский штаб и на игроков. Большой опыт у главного тренера, тех ребят, которые должны были усилить клуб. Некоторые выполняют задачу, по другим статистически даже есть вопросы. Это спорт. Все бывает. В «регулярке» можно быть последним и дойти до финала плей-офф и выиграть. Хочется, чтобы «Ак Барс играл». Есть все: инфраструктура, федерация, руководство. Надо просто играть, — отметил он.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Кроме того, Леонов не исключил того, что Знарок может покинуть тренерский штаб.

— Это может быть произойти по обоюдному согласию или по решению одной из сторон. Это предмет дискуссии. Мы интеллигентные люди. Будут по возращении [с выездной серии игр] разговор и решения. Посмотрим в динамике, — заявил министр.

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок провел сегодня утреннюю тренировку команды.



Недавно в СМИ появилась информация, что главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок покинет пост сразу после возвращения команды из поездки.

Сам тренер, комментируя победу команды над казахстанским «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, заявил, что не думал о том, что матч может быть решающим для него самого.



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Елизавета Пуншева