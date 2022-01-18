Исследование: 77% татарстанцев воспринимают командировки как «мини-отпуск»

Командировки дают 77% жителей Татарстана возможность хотя бы немного увидеть страну. К таким данным пришел сервис Ozon Travel, опросив более 1,5 тысячи человек по всей России (есть в распоряжении «Реального времени»).

В основном жителей республики отправляют в Новосибирск, Санкт-Петербург и Москву. Каждый второй опрошенный татарстанец хотел бы побывать в Антарктиде, а каждый десятый — в Новой Зеландии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Треть (35%) респондентов путешествуют по делам своих компаний раз в год, еще четверть (23%) — раз в полгода, а каждый шестой — раз в 2-3 месяца. 20% опрошенных ездят в командировки еще чаще — один или несколько раз в месяц.

Только четверть (23%) жителей республики считают, что командировки — стресс и тяжелое испытание. Еще 30% воспринимают рабочие поездки как часть работы, в которой нет ничего особенного. 47% опрошенных воспринимают командировки как «мини-отпуск», представляющий приятную возможность совместить работу с отдыхом и посмотреть интересные места. А около половины опрошенных (43%) даже хотели бы брать в командировки своих близких, чтобы вместе проводить свободное время и осматривать новые достопримечательности.

Треть опрошенных татарстанцев (30%) признались, что благодаря командировкам им удалось посмотреть Россию и/или другие страны. Еще почти половина (47%) опрошенных отметили, что в рабочих поездках они смогли насладиться достопримечательностями и узнать новые места «не в полной мере».



Самым сложным в любой командировке, жители РТ считают плохую организацию питания, трансферов и прочих организационных моментов. Такой ответ дали 32% опрошенных. Еще 29% пожаловались на невозможность самостоятельно выбрать авиакомпанию и рейс для перелета. О слишком маленьких командировочных говорят только 12% жителей Татарстана.

В прошлом году Казань замкнула тройку городов, куда этим летом россияне ездили в командировки.

