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Экономист спрогнозировал подорожание рыбы на 10—15% с 1 декабря

21:25, 26.11.2022
Экономист спрогнозировал подорожание рыбы на 10—15% с 1 декабря
Фото: realnoevremya.ru

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прогнозирует подорожание так называемых «праздничных» продуктов длительного хранения с 1 декабря. Об этом сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на Sputnik.

Специалист утверждает, что больше всего подорожают рыбные деликатесы. Рыба и икра могут вырасти в цене на 10—15%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, за первую неделю ноября в Татарстане зафиксировали рост цен на часть продуктов, входящих в «борщевой набор». Подорожали столовая свекла и свежая белокочанная капуста, подешевели — картофель, репчатый лук и морковь.

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Елизавета Пуншева
ЭкономикаФинансыОбщество

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