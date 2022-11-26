Экономист спрогнозировал подорожание рыбы на 10—15% с 1 декабря

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прогнозирует подорожание так называемых «праздничных» продуктов длительного хранения с 1 декабря. Об этом сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на Sputnik.

Специалист утверждает, что больше всего подорожают рыбные деликатесы. Рыба и икра могут вырасти в цене на 10—15%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, за первую неделю ноября в Татарстане зафиксировали рост цен на часть продуктов, входящих в «борщевой набор». Подорожали столовая свекла и свежая белокочанная капуста, подешевели — картофель, репчатый лук и морковь.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева