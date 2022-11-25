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За последние сутки в России выявили 5 992 случая заболевания коронавирусом

11:25, 25.11.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За последние сутки в России выявили 5 992 случая заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 5 992 случая заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 255 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 562 758 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 25 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 337 человек, всего выздоровевших — 20 972 766 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 56 россиян, всего от инфекции скончались 391 736 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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