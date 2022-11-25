Главное о коронавирусе на 25 ноября: подъем заболеваемости в России, рост числа путешественников

В Татарстане коронавирус выявили у 77 человек

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 77 человек. Всего на 25 ноября в республике зарегистрирован 190 151 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 187 236 человек, за минувшие сутки — 92. Всего скончались 2 006 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 21 человека.

Число госпитализаций детей превысило доковидное значение

За последние сутки в России выявили 5 992 случая коронавируса, выздоровели 5 337 человек. Таким образом, число случаев заболевания за все время выросло до 21 562 758, а выздоровевших — до 20 972 766. Госпитализировали за сутки 1 255 человек.



Умерли 56 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 391 736 человек.

Главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов сообщил, что может начаться новый подъем заболеваемости коронавирусом. Это связано с тем, что вариант омикрон-штамма «цербер» более заразен.

Вместе с тем доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский считает, что вероятность значительного подъема заболеваемости коронавирусом в России невысокая. По его словам, сейчас в России продолжает доминировать вариант «омикрон».

В Ульяновскую область поступила первая партия насадок-распылителей для назальной вакцины от коронавируса в количестве 38 тысяч. «При нажатии на поршень шприца образуется спрей, который при глубоком вдохе попадает и осаждается в носовой полости. В результате на слизистой оболочке образуются секреторные антитела, которые и будут нейтрализовать вирус, пытающийся проникнуть в организм воздушно-капельным путем», — приводятся в сообщении слова главного внештатного инфекциониста Минздрава региона Валерии Речник.

Фото: realnoevremya.ru

В Москве число госпитализаций детей с гриппом и ОРВИ превысило доковидное значение в 2—2,5 раза. «Количество госпитализируемых детей по этим поводам в настоящее время в 2—2,5 раза превышает средние показатели эпидсезонов «доковидных» 2016—2019 годов. За последние две недели их число увеличилось почти в два раза и приблизилось к 400 детям в сутки», — сообщает департамент здравоохранения столицы.



Долг российских туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции составляет 2—3 миллиарда рублей. «Это оставшиеся долги в совокупности за 2020, 2021 и 2022 годы. Очень хотелось, чтобы туроператорам помогли их закрыть. Сумма кажется небольшой, но в контексте происходящей ситуации она тяжелая», — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Фото: realnoevremya.ru

Новый антирекорд в Китае

В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 640 386 705 раз, 6 627 877 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 538 245). На второй строчке — Индия (44 672 048), на третьей — Франция (37 741 188), на четвертой — Бразилия (35 105 241), на пятой — Германия (36 348 477).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 079 052). За ними следуют Бразилия (689 342), Индия (530 604), Россия (383 785, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 495).



За время пандемии было сделано 12 860 007 038 инъекций вакцины против коронавируса.

В Китае за сутки зарегистрировано 32 943 новых случая заражения коронавирусом, что на 4% больше, чем за предыдущие 24 часа. Это новый антирекорд для страны. В КНР второй день подряд обновляется максимум заболевших за сутки. В четверг китайские медики выявили 31 656 заразившихся.

В ООН сообщили, что к концу года число путешественников приблизится к 65% от допандемийного уровня. «По оценкам, 700 миллионов туристов путешествовали по миру в период с января по сентябрь, что более чем вдвое (+133 процента) превышает показатель за тот же период прошлого года и соответствует 63 процентам от уровня 2019 года», — отмечается в отчете.

Исследование ученых аргентинского национального университета Сан-Луис вакцин против коронавируса «Спутник V», вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm и комбинаций препаратов подтвердило эффективность защиты российской вакцины. Согласно данным исследования, «Спутник V» обеспечивает формирование сильного и длительного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2: в контрольных точках 120 и 180 дней после первого укола был обнаружен более высокий уровень IgG-антител, чем у других вакцин.

Фото: realnoevremya.ru

Нулевая терпимость к коронавирусу в Китае может стать одним из факторов, которые могут привести к экономическому спаду с последующим укреплением доллара, считают эксперты. Ряд аналитиков предсказывают в том числе глобальную рецессию на фоне рекордной инфляции, стремительного подъема ставок центробанками. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что подобная ситуация также предполагает падение цен на энергоресурсы, что грозит ослаблением курса до 70 рублей за доллар.

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Елизавета Пуншева