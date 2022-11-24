В Муслюмовском районе Татарстана в результате лобового столкновения погиб один водитель

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Сегодня в Муслюмовском районе Татарстана произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» выехал на встречку и столкнулся с легковушкой ВАЗ 2110. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

В результате аварии водитель «Нивы» скончался в машине скорой помощи. Водитель второй машины получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Напомним, в конце прошлой недели в Азнакаевском районе Татарстана произошло ДТП, в котором пострадали два ребенка.

По предварительным данным, сегодня днем на автодороге Азнакаево — Тумутук — Кук-Тяка Lexus столкнулся с кроссовером Toyota Rav4. Водитель первого автомобиля не выбрал дистанцию, обеспечивающую безопасность дорожного движения. После удара Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта».

Троих пассажиров «Лады» доставили в медсанчасть ПАО «Татнефть». Среди пострадавших было двое детей 2009 и 2013 годов рождения.

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Максим Кокунин