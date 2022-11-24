Прокуратура проводит проверку после отравления двух человек угарным газом в Казани

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана организовала проверку после сообщений об отравлении двух человек угарным газом в Казани минувшим вечером, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а еще проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, мужчина и ребенок отравились угарным газом в квартире дома № 46 по ул. Маршала Чуйкова вечером 23 ноября. Медики предварительно поставили диагноз: мужчине 1990 года рождения — отравление угарным газом средней степени тяжести, мальчику 2022 года рождения — отравление угарным газом легкой степени. Мужчина от госпитализации отказался.



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Маргарита Головатенко