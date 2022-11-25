Казанцы на 10% чаще стали покупать спортивные зимние товары

В 2022 году товары для зимних развлечений: лыжи, коньки, санки, ледянки, стали покупать на 40% активнее, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Авито».

Наибольшую популярность получил инвентарь для лыжного спорта, хоккея и сноубординга, а также детские товары для зимних развлечений.



По количеству продаж на первом месте коньки, на втором — горные лыжи. Третье место занимают сноуборды. Последними по популярности — беговые лыжи.

Фото: pixabay.com

В Казани по сравнению с прошлой осенью коньки покупали на 10% активнее. Число хоккейных клюшек этой осенью выросло на 62%. Шлемы покупали на 20% чаще, а налокотники — на 50% больше. Сноуборды покупали на 20% больше, крепления покупали на 10% чаще по сравнению с прошлой осенью.



Продажи горнолыжных костюмов в Казани выросли на 70%. Лыжные ботинки покупали на 30% чаще по сравнению с прошлым годом, а лыжные палки — на 50% активнее. Тюбинг-ватрушки покупали на 40% больше.

Что касается детских развлечений, ледянки приобретали в 3,3 раза чаще по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в прошлом году востребованность аренды оборудования для катания на лыжах или сноубордах выросла на 20% по сравнению с 2020 годом.



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Диана Фатыхова