В Азнакаевском районе Татарстана в аварии пострадали дети

Фото: Прокуратура Татарстана

В Азнакаевском районе Татарстана произошо ДТП, в котором пострадали два ребенка. Об этом сообщает прокуратура республики.

По предварительным данным, сегодня днем на автодороге Азнакаево — Тумутук — Кук-Тяка Lexus столкнулся с кроссовером Toyota Rav4. Водитель первого автомобиля не выбрал дистанцию, обеспечивающую безопасность дорожного движения. После удара Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Лада гранта».

Троих пассажиров «Лады» доставили в медсанчасть ПАО «Татнефть». Среди пострадавших было двое детей 2009 и 2013 годов рождения.

Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.



Напомним, в Тукаевском районе Татарстана 2 ноября произошла смертельная авария с участием двух иномарок. Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура Набережных Челнов.

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Елизавета Пуншева