Спрос на услуги по установке техники в Казани вырос на 110%

В этом году с 5 по 18 ноября спрос на услуги по установке техники в Казани вырос на 110% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так, на фоне сезонных распродаж объявлений от специалистов стало больше на 570%. Об этом сообщает «Авито Услуги».

В 2022 году в Казани поступило 570% объявлений на установку холодильников. Спрос на установку телевизоров вырос на 39%. Спрос на установку кондиционеров увеличился на 14%

В Казани количество предложений от мастеров в период с 5 по 18 ноября увеличилось на 69%. А объявлений стало больше на 93%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Летом «Реальное время» сообщало, что в столице Татарстана с апреля по май 2022 года спрос на установку кондиционеров поднялся на 92% в сравнении с двумя месяцами ранее.





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Диана Фатыхова