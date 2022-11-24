Анатолий Попов: «Сбербанк вдвое сократил долю активов, номинированных в долларах США и евро»

Сбербанк сократил долю активов в долларах и евро в два раза. Об этом сообщают «РИА Новости».

Как рассказал зампредправления банка Анатолий Попов, это коснулось в том числе и валютных кредитов. На данный момент рост кредитного портфеля происходит в основном за счет рублевых ссуд. Основную долю оставшихся валютных кредитов банка составляют ссуды в резервных валютах.

— В целом Сбербанк вдвое сократил долю активов, номинированных в долларах США и евро, соответственно доля валюты в нашем кредитном портфеле тоже значительно сократилась. Весь рост портфеля происходит в основном за счет рублевой части. Доля юаня в кредитном портфеле пока не столь значительна, но мы видим спрос от клиентов на инструменты кредитования в данной валюте, — рассказал Анатолий Попов.

По итогам 2022 года корпоративный кредитный портфель банка вырос на 11,9%. Без учета валютной переоценки он составил 18 триллионов рублей. В октябре количество выдач корпоративным клиентам вернулось на уровень второго полугодия 2021 года.

Фото: pxhere.com

— В текущей макроэкономической ситуации наш кредитный портфель следует за динамикой рынка, и мы считаем, что этот позитивный тренд сохранится, — отметил зампред правления банка.

Напомним, Сбербанк сохраняет устойчивые позиции на финансовом рынке республики: за 9 месяцев 2022 года количество открытых договоров по потребительским кредитам увеличилось на 25% в сравнении с аналогичным периодом пандемийного 2020 года, прокомментировали в пресс-службе Сбера. Стабильный рост показывает и сегмент кредитных карт. Так, количество выданных карт по итогам трех кварталов 2022 года выросло в 2,7 раза в сравнении с аналогичным периодом в 2020 году.

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Диана Фатыхова