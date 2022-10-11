Муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину присудили звание доктора исламских наук

Муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину присудили степень доктора исламских наук по специальности корановедение, сообщает пресс-служба ДУМ республики.



Свое научное исследование муфтий представил в стенах Болгарской исламской академии 11 октября. Тема его работы — «Вклад татарских богословов в коранические науки и в изучение расма (правил записи) Корана».

Исследование изучено рецензентами из числа крупных мусульманских ученых современности. Они высоко оценили уровень исполнения научной работы Камиля хазрата, в которой отражена исследовательская работа с источниками толкования Корана

Научным руководителем работы Камиля хазрата является Саиф Али аль-Асри — доктор шариатских наук, преподаватель БИА и университета Абу Даби, специалист в науке фикх (исламское право ) и усуль-Фикх (основы исламского права), а также по науке акида (исламское вероубеждение), специалист муфтията провинции Абу Даби. Официальные оппоненты муфтия — доктор шариатских наук, председатель Верховного шариатского суда (Королевство Бахрейн) Ибрахим аль-Мурейхи и доктор педагогических наук, руководитель департамента образования и науки при Лиге выпускников Международного исламского университета ал-Азхар, специалист в области исламского права, видов чтения Куръана (Египет) Хамдаллах Хафез Мухаммад Ибрахим.

— В докторской диссертации Камиль хазрат приводит аргументы в пользу первой роли татар в печатании Куръана среди других мусульманских народов, а также сообщает, что татары первыми среди других мусульманских народов издали его с учетом консонантной основы текста в 1803 году, а в 1848 году в Казани был издан коран, на полях которого были показаны десять канонических систем декламации, — сообщили в ДУМ РТ.

Отмечается, что диссертация муфтия Татарстана расширяет и конкретизирует представления о вкладе татарских богословов XIX — нач. XX вв. в коранические науки, в том числе в разделы графики и письма Куръана, способов его чтения, а также в освещение вопросов его толкования.

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Маргарита Головатенко