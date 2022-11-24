В Казани три квартиры признали непригодными для проживания инвалидов
В Казани несколько квартир признали непригодными для проживания инвалидов, соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Непригодными для проживания инвалидов и их семей признали жилые помещения квартир:
- №247 корпуса №2 дома №23/31 по ул. Ботанической;
- №17 дома №62а по ул. Патриса Лумумбы;
- №165 дома №22б по ул. Академика Глушко.
Контроль за исполнением постановления возложен на и. о. председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани заместителя Василия Лысачкина.
В сентябре в столице Татарстана признали непригодными для проживания инвалидов жилые помещения квартиры 86 дома №23 по ул. Закиева и квартиры 46 дома №2 по ул. Восход.
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