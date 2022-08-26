В Татарстане полиция задержали группу лиц, подозреваемую в серии угонов автомобилей

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Татарстане полиция задержала троих мужчин по подозрению в совершении серии угонов автомобилей. Установлено, что фигуранты причастны к хищениям девяти машин с территорий самой республики, а также Марий Эл и Самарской области, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Подозреваемые начали заниматься угоном автомобилей в сентябре 2021 года — в течение месяца они совершили кражи трех машин в Самарской области. В декабре их след заметили в Марий Эл и в Татарстане — они угнали два Hyundai IX35 из Волжска и Kia Sportage из Зеленодольска.

Злоумышленниками оказались два казанца и житель Санкт-Петербурга. Одно из жителей Казани задержали инспекторы ГИБДД при перегоне похищенного Kia Sportage в поселок Шелангер.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Позже задержали еще двух фигурантов — казанца во время похищения Hyundai Tucson и жителя Санкт-Петербурга при проведении следственных действий в поселке Новониколаевский Зеленодольского района Татарстана.

Один их них — 43-летний житель столицы Татарстана — был судим за совершение угонов двух автомобилей. Он освободился из мест лишения свободы в марте 2021 года.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Напомним, также сотрудникам угрозыска МВД Татарстана удалось выследить и задержать группу профессиональных воров автомобилей. На их счету — три иномарки, две пропали с парковки у БСМП в Набережных Челнах, одну угнали с Соболевской трассы в Нижнекамске. Подозреваемые приезжали из Оренбургской области.



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Максим Кокунин