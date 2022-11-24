Прокурором Пестречинского района Татарстана назначен Фанис Шайхаттаров

Фото: прокуратура Татарстана

Прокурором Пестречинского района Татарстана назначен Фанис Шайхаттаров, должность утверждена приказом Генпрокурора РФ, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.



Коллективу районной прокуратуры и активу муниципалитета назначенца сегодня представил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Ранее должность прокурора Пестречинского района занимал Алмаз Ахметшин, он ушел в отставку по выслуге лет.

Фанис Шайхаттаров родился 19 октября 1975 года в деревне Малая Цильна Дрожжановского района. В 1998 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

Фото: прокуратура Татарстана

Службу в органах прокуратуры начал в 1997 году в должности помощника прокурора Камско-Устьинского района республики. До назначения занимал должность прокурора Арского района.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко