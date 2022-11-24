Суд Татарстана смягчил приговор экс-сотрудникам казанской колонии №18

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Прокуратуре РТ не удалось добиться ужесточения приговора по делу о применении силы к зэку в колонии №18 Казани. Верховный суд Татарстана согласился с условными сроками для бывших оперуполномоченных ФСИН Ленара Гаязова и Андрея Семенова, но при этом снял с них запрет занимать должности в органах власти, сообщила «Реальному времени» Алина Богатеева, адвокат Гаязова.



В июне Приволжский райсуд Казани приговорил оперов к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, посчитав доказанным, что 1 августа 2018 года Гаязов и Семенов избили осужденного Миндубаева неустановленным деревянным предметом — возможно, шкатулкой. Гаязова также обвиняли в применении силы к осужденному Медвежову, но по этому эпизоду суд его оправдал.

Приговор обжаловали и защита, и обвинение. Прокуратура просила Верховный суд РТ о замене условных сроков реальными. Защита настаивала на оправдании и указывала на процессуальные нарушения, в частности, ссылку в приговоре на рапорт оперативника службы собственной безопасности ФСИН, который не исследовался в судебном процессе.

Итогом апелляционного разбирательства стало смягчение приговора. Прокурорское представление Верховный суд отклонил, жалобы защиты удовлетворил частично.