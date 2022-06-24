В Казани за применение силы к зэку осудили экс-сотрудников колонии №18

Фото: "Реальное время"

К 3 годам лишения свободы условно с испытательным в 3 года приговорили сегодня бывших сотрудников казанской колонии №18 Ленара Гаязова и Андрея Семенова. Приволжский райсуд Казани признал их виновными в превышении должностных полномочий с применением силы к осужденному в 2018 году, передает журналист «Реального времени».

По более раннему эпизоду дела о применении силы к другому зэку Гаязова оправдали.

В качестве дополнительного наказания обоих экс-сотрудников ФСИН лишили права трудиться в органах власти в течение 2 лет.

Судебное разбирательство по этому делу началось в июле 2019-го. А само уголовное дело было возбуждено годом раньше.

Вину бывшие опера не признавали. В прениях гособвинитель Гузель Ишмуратова просила отправить обоих в колонию общего режима: Гаязова на 3,5 года, Семенова — на 3 года. А еще лишить обоих права занимать должности в органах власти.

По версии обвинения, 1 августа 2018 года оперуполномоченные Ленар Гаязов и Андрей Семенов избили осужденного Миндубаева неустановленным деревянным предметом — возможно, шкатулкой, а тремя годами раньше от Гаязова пострадал осужденный Медвежов. Целью применения силы, как полагали силовики, была попытка оперов добиться от сидельцев признания в неких нераскрытых преступлениях. Эпизод с Медвежовым в суде развалился.

Гаязов в финале процесса повторил, что считает инициатором своего уголовного преследования бывшего начальника колонии №18 Малика Хуснетдинова, ныне обвиняемого в получении взяток от зэков. По версии подсудимого оперативника, в ходе своей работы он установил факты вывоза и сдачи на металлолом имущества колонии — дужек от кроватей, и узнавший об этом начальник решил поставить подчиненного на место. Гаязов уверяет — заявления на него написали именно те осужденные, которые по указке руководства колонии занимались погрузкой и перевозкой металла. Впрочем, Хуснетдинову историю с дужками не вменяют. По результатам служебных проверок наказали другого сотрудника колонии.



По версии защиты, Миндубаева не раз избивали другие осужденные — якобы было за что. В суде были допрошены двое свидетелей, указавшие, что видели потерпевшего избитым за день до даты преступления, в котором обвиняют подсудимых. Один свидетельствовал, что Миндубаев якобы рассказывал ему, что сам ударил оперативника Гаязова, а позже позвонил на «телефон доверия» ФСИН и оговорил его, чтобы не отвечать за свои действия. Об этом в прениях суду напоминала адвокат подсудимого Алина Богатеева. Она просила вынести оправдательный приговор.

Гаязов в последнем слове заявил — колонии №18 уже нет, Хуснетдинов наказан всевышним, как и занимавшийся расследованием этого дела следователь Мубаракшин (осужденный за пьяное ДТП со смертельным исходом). «Всех, кто к этому причастен, накажут», — добавил он, настаивая на невиновности.

Обвиняемый Семенов также настаивал, что его оговорили, когда отказался давать показания против своего коллеги.

Защита намерена обжаловать обвинительный приговор.

До сегодняшнего дня подсудимые находились под подпиской о невыезде. Изначально сотрудники СК ходатайствовали об их заключении в СИЗО, но суд ограничился домашним арестом. После повторного задержания Гаязова по эпизоду 2015 года суд не нашел оснований для замены домашнего ареста реальным, а незадолго до направления дела в суд отказал в ходатайстве и о продлении домашнего ареста.