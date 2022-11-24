В Казани мужчина и ребенок отравились угарным газом

Вечером 23 ноября мужчина и ребенок отравились угарным газом в квартире дома № 46 по ул. Маршала Чуйкова, сообщение об этом поступило от дежурного врача станции скорой медицинской помощи.



Медики предварительно поставили диагноз: мужчине 1990 года рождения — отравление угарным газом средней степени тяжести, мальчику 2022 года рождения — отравление угарным газом легкой степени. Мужчина от госпитализации отказался.

Организовано взаимодействие с ООО «Газпром Трансгаз Казань», республиканскими прокуратурой, Следственным управлением СКР, МВД и Минздравом. Причина происшествия устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре Азнакаевская городская прокуратура организовала проверку по факту отравления газом 38-летней женщины и ее 19-летней дочери на ул. Булгар в Азнакаево.

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Маргарита Головатенко