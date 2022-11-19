Азнакаевская прокуратура проведет проверку после отравления газом матери и дочери

Фото: прокуратура Татарстана

Азнакаевская городская прокуратура организовала проверку по факту отравления газом 38-летней женщины и ее 19-летней дочери. Инцидент произошел сегодня в 12.40 на ул. Булгар в г. Азнакаево.

После осмотра врачами женщину госпитализировали, а ее дочь отпустили домой. Прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины и обстоятельства случившегося.

Также ведомство проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

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Артем Гафаров