В Тукаевском районе Татарстана открыли бюст татарскому борцу Раббани Шарипову — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

В селе Старое Абдулово Тукаевского района Татарстана на площадке у местного дома культуры открыли бюст знаменитого татарского борца Раббани Шарипова. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сам Раббани присутствовать на открытии не смог по состоянию здоровья. Ветеран спорта сейчас живет в Старом Абдулово, где всю жизнь проработал шофером, а в свободное время занимался борьбой. Сейчас ему 87 лет, но он по-прежнему силен духом:

— Моей тренировкой была работа в колхозе. Там я работал водителем, грузил тяжелые мешки и это меня физически укрепляло. Я не ходил в спортзал и работа была моей тренировкой, — сказал Шарипов.

Соревнования по национальной борьбе за кубок Раббани Шарипова проходят в поселке уже в двенадцатый раз. В этом году на соревнования приехали 100 бойцов из близлежащих районов. В планах сделать турнир республиканским.

Напомним, в октябре в Нурлатском районе Татарстана открыли памятник основателю татарского театра Габдулле Кариеву. Гостей церемонии встретили театрализованной постановкой — артисты Степноозерского татарского народного театра показали первые шаги Габдуллы Кариева на сцене.



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Максим Кокунин