Совет ректоров вузов Татарстана возглавил Ленар Сафин

Ректора КФУ Ленара Сафина избрали председателем Совета ректоров вузов Татарстана. Об этом сообщается на сайте университета.

Сафина назначили единогласным решением руководителей вузов республики, руководителя Аппарата президента Татарстана Асгата Сафарова, помощника президента РТ Альберта Гильмутдинова сроком на 5 лет.

— Уверен, совместными усилиями мы сможем решить любые важнейшие задачи высшей школы. Совет ректоров Республики Татарстан всегда принимал активное участие в научно-образовательной и инновационной деятельности нашего региона, а выработанные членами Совета эффективные методики использовались в масштабах всей страны, — поблагодарил ректор своих коллег.



Напомним, Сафин также вошел в состав координационного совета по делам соотечественников при президенте Татарстана. Также в совет включили руководителя Департамента президента республики по вопросам внутренней политики Руслана Мухарлямова и координатора АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Дильбар Садыкову.



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Елизавета Пуншева