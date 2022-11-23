За последние сутки в России выявили 5 631 случай заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5 631 случай заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 235 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 550 982 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 23 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 785 человек, всего выздоровевших — 20 961 317 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 54 россиян, всего от инфекции скончались 391 622 человека.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко