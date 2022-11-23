Главное о коронавирусе на 23 ноября: забастовки на заводе по производству iPhone, рост заболеваемости в Китае

В Татарстане выявили 87 новых случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 87 человек. Всего на 23 ноября в республике зарегистрировано 189 994 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 187 067 человек, за минувшие сутки — 98. Всего скончались 2 006 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 28 человек.

Соглашение о признании сертификатов вакцинации против COVID-19 между Россией и Белоруссией

За последние сутки в России выявили 5 631 случай коронавируса, выздоровели 6 785 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 550 982, а выздоровевших — до 20 961 317. Госпитализировали за сутки 1 235 человек. Умерли за сутки 54 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 391 622 человека.

Российские работодатели стали реже вакцинировать своих сотрудников от гриппа и коронавируса. По сравнению с прошлым годом прививку от гриппа делают на 9% меньше, а от COVID-19 — на 25%.

Россия и Белоруссия заключат межправительственное соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса, постановление Совета министров опубликовано в среду на национальном правовом интернет-портале. Белорусское правительство уполномочило МИД осуществить необходимые процедуры по заключению соглашения путем обмена нотами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские производители продолжают разрабатывать гибридный препарат от гриппа и коронавируса. «Сейчас ведутся разработки вакцин — гибридов гриппозных и ковидных. То есть это просто потихонечку вкатывается в обычный календарь прививок. Просто ковид стал как грипп», — отметил первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.

В Ханты-Мансийском автономном округе приостановили работу 67 групп в 37 детских садах. Это связано с повышением заболеваемости в регионе. На прошлой неделе также приостановили работу 31 группа в 27 детских садах и одна группа в колледже.



В Пекине выявлен максимум новых случаев заражения коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 9.20 мск заразились 639 018 279 раз, 6 623 606 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 386 225). На второй строчке — Индия (44 671 300), на третьей — Франция (37 641 319), на четвертой — Германия (36 280 371), на пятой — Бразилия (35 052 152).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 077 777). За ними следуют Бразилия (689 155), Индия (530 596), Россия (383 676, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 493).



За время пандемии было сделано 223 158 993 инъекции вакцины против коронавируса.

В Пекине выявлено рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом за все время пандемии — 1 438 зараженных. Теперь жители города при входе в общественные места должны показывать отрицательные ПЦР-тесты, сделанные в последние 48 часов. В районе Чаоян зарегистрирована половина всех новых случаев заражения. Локдаун здесь пока не вводят, но жителям советуют не покидать свои дома без крайней необходимости.



Фото: flickr.com

Заражаемость коронавирусом в Китае приблизилась к историческому антирекорду. Максимум новых случаев заболевания был выявлен 14 апреля (29 411). За последние сутки этот показатель достиг 29 157. Более чем у 90% инфицированных болезнь протекает бессимптомно. В конце января этот показатель составлял 20%.

В Чжэнчоу в Китае на заводе по производству смартфонов iPhone Foxconn рабочие устраивают масштабные протесты. Это связано с недавним заявлением Apple том, что предприятие «работает со значительно сниженной производительностью» из-за коронавирусных ограничений. Производство на заводе может сократиться на 30% к концу ноября.

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Елизавета Пуншева