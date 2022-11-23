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В Татарстане подписали 123 соглашения ГЧП на 85,5 миллиарда рублей

10:39, 23.11.2022
В Татарстане подписали 123 соглашения ГЧП на 85,5 миллиарда рублей
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане подписано 123 соглашения государственно-частного партнерства на общую сумму 85,5 млрд рублей, сообщил вице-премьер Рустем Нигматуллин на открытии V отраслевого форума ГЧП в Казани.

Он отметил, что механизм ГЧП действует в дорожном строительстве, здравоохранении, ЖКХ. По этому показателю Татарстан занимает 6-е место.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Одно из крупнейших соглашений — это проект строительства трассы Шали — Бавлы, стоимость которого оценивается в 84 млрд рублей.

Всего в работе форума участвуют 34 региона РФ, в частности, руководители отраслевых ведомств Белгородской области, Приморского края, Бурятии, Санкт-Петербурга.

— Механизм ГЧП позволяет реализовать бизнес-проекты и получать стабильный доход, а населению — получать качественные услуги, — отметил Нигматуллин.

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Луиза Игнатьева
Общество Татарстан

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