Россия и Белоруссия заключат соглашение о признании сертификатов вакцинации против COVID-19
Россия и Белоруссия заключат межправительственное соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса, постановление Совета министров опубликовано в среду на национальном правовом интернет-портале.
Белорусское правительство уполномочило МИД осуществить необходимые процедуры по заключению соглашения путем обмена нотами, сообщает ТАСС.
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