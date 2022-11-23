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Россия и Белоруссия заключат соглашение о признании сертификатов вакцинации против COVID-19

08:10, 23.11.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Россия и Белоруссия заключат соглашение о признании сертификатов вакцинации против COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия и Белоруссия заключат межправительственное соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса, постановление Совета министров опубликовано в среду на национальном правовом интернет-портале.

Белорусское правительство уполномочило МИД осуществить необходимые процедуры по заключению соглашения путем обмена нотами, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
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