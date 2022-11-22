В Татарстане озвучили итоги мониторинга антикоррупционной политики в сфере образования

Фото: скриншот видео ТНВ

На коллегии Минобразования Татарстана сегодня озвучили итоги мониторинга антикоррупционной политики в сфере образования. Там отметили, что в первую очередь проверяли по обращению граждан, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

О сборе денег заявляли родители воспитанников ряда детских садов и школьников, 21 педагог привлечен к дисциплинарной ответственности. Выявлены и случаи трудоустройства родственников.

— По назначению на должность родственников, руководителей образовательных организаций и наличие признаков оказания им каких-либо преференций, преимуществ, а именно выплаты повышенной зарплаты, повышенных премий и др., в связи с нашими мероприятиями семь работников были уволены, два из них — руководители образовательных учреждений, — заявил замминистра образования и науки Татарстана Рамис Музипов.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Выявлена и частная школа, которая работала без лицензии — New School на улице Меридианной, дети там проучились год. Было возбуждено уголовное дело по статье: осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. На данный момент ведется следствие.

Еще одно серьезное нарушение — подделка дипломов, чаще всего их покупают на специальных сайтах. Департамент надзора и контроля в сфере образования совместно с МВД выявили 296 таких ресурсов. Информация направлена в генпрокуратуру для последующей блокировки. Музипов рассказал, что «было реализовано более 70 тыс. подделок на общую сумму 7 млн рублей».

— Мы должны знать — где, в каком положении мы находимся, с кем мы работаем, с какими руководителями, потому что наши ряды не должны быть очернены теми людьми, которые способны на какие-то коррупционные нарушения, — сказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

На заседании присутствовал и замруководителя Рособрнадзора Евгений Семченко, он отметил системный подход РТ в антикоррупционной работе.

В Татарстане проводят опрос о приоритетах в системе образования. Вопросник Минобрнауки РТ, выражаясь казенным языком, «детально проработан»: во многих вариантах ответа указаны даже численные показатели — на сколько процентов должно вырасти количество консультационных центров при школах, оснащенность образовательных организаций и даже количество победителей олимпиад. Подробнее о том, что предлагают включить в число приоритетных задач чиновники, какие из них кажутся действительно важными учителям и чего хотят от педагогов и министерства родители, — в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова