Выходец из «Вамина» стал совладельцем молкомбината в Лениногорске

Лениногорский молокозавод «Торос Молоко» переименовался в «Деловсыре» после смены собственника. Им стал бывший руководитель и член совета директоров казанского «Вамина». Корреспондент «Реального времени» позвонил в приемную ООО «Торос Молоко», чтобы подтвердить информацию. Автоответчик после приветствия сообщил, что звонок осуществляется в компанию «Деловсыре», но трубку так никто и не взял.

Компанию зарегистрировали в конце октября

Генеральным директором «Деловсыре» является Ирек Закиев, который также числится руководителем казанской ООО «Гранотрейд», занимающейся деятельностью агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами. Кроме того, он бывший член совета директоров ОАО «Вамин Татарстан» (до 2011 года), руководитель филиала «Вамин Татарстан» — «Казанский молочный комбинат» и глава коллегиального исполнительного органа АО «Микан-Инвест».

Судя по датам участия Закиева в органах управления «Вамином», он является выходцем из команды Вагиза Мингазова, который был гендиректором компании в 2005—2011 годах. Но источник «Реального времени», знакомый с ситуацией, утверждает, что «Деловсыре» — это собственный проект Закиева.

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», «Торос Молоко» и «Деловсыре» находятся в одном и том же месте: Лениногорск, улица Чайковского, здание 51.

Вторая компания была зарегистрирована не так давно — 27 октября текущего года. Уставный капитал компании составляет 100 тысяч рублей. Закиеву принадлежит 25% доли в УК, еще 25% — Фирании Кутдусовой, а оставшиеся 50% — Екатерине Алексеевой. В список видов деятельности компании входят 14 пунктов, среди которых производство молока и молочной продукции, розничная и оптовая торговля, деятельность автомобильного грузового транспорта, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, а также ветеринария.

«Торос Молоко» появилось 10 лет назад

Что касается «Торос Молоко», то компания с уставным капиталом в 15 тысяч рублей была зарегистрирована в 2012 году. По данным на 2021 год, выручка от продажи составила 45,1 млн рублей, чистая прибыль — 280 тысяч, а чистые активы — 627 тысяч. Доходы компании находятся на уровне 46,8 млн рублей, расходы — 46,5 млн рублей, а налоги — 12,7 млн рублей.

Фото: torosmoloko.ru (архив)

Генеральным директором «Торос Молоко» указан Роберт Фаткуллин, бенефициаром — Гульфира Фаткуллина. Среди видов деятельности компании: производство молока и молочной продукции, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (основной — бухгалтерская отчетность), торговля сырами и другой молочной продукцией, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, а также исследования и разработки в области нанотехнологий.



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Максим Кокунин