В России спрос на краткосрочную аренду загородного жилья вырос на 31%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России в преддверии новогодних праздников спрос на временную аренду загородного жилья вырос на 31%, по данным «Авито Недвижимости».



За начало ноября 2022 года в Дагестане спрос на краткосрочную аренду загородного жилья вырос более чем в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Средняя аренда жилья за сутки 4 тыс. рублей. Если говорить о частных домах, то за начало ноября спрос вырос почти в четыре раза. Средняя цена аренды дома в Дагестане составляет 3 тыс. рублей в сутки.



В среднем размер арендной ставки по стране около 5 тыс. рублей в сутки. Наибольшую популярность набирают частные дома (+59%) и таунхаусы (+28,5%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Ставропольском крае прирост спроса составил 59%, Московской области (+55,6%), Омской (+55%) и Ленинградской (+52%) областях, Краснодарском крае (+46,3%), Красноярском крае (+34%), Иркутской (+32,7%), Свердловской (+32,5%) и Ярославской (+27%) областях.



В данный момент наиболее высокая средняя арендная ставка за сутки — 10 тыс. рублей — в Красноярском крае. Самая низкая — 2,5 тыс. рублей — в Ставропольском крае.

В Краснодарском крае арендовать загородный дом или коттедж в среднем можно за 4,5 тыс. рублей, в Ярославской, Иркутской, Вологодской и Ленинградской областях — за 5 тыс. рублей. В Омской области — за 8 тыс. рублей, в Московской области — за 9 тыс. рублей в сутки.



Напомним, 9 ноября «Авито Недвижимость» провело исследование, в ходе которого стало известно, что за год спрос на земельные участки в Татарстане вырос всего на 0,9%.



В Татарстане спрос на загородные объекты в III квартале этого года сезонно снизился на 11,5%. Вместе с этим цена на них выросла на 2,8%, а средняя стоимость составила 3,59 млн рублей.

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Диана Фатыхова