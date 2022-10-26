В Татарстане спрос на загородную недвижимость в III квартале снизился на 11,5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане спрос на загородные объекты в третьем квартале этого года сезонно снизился на 11,5%. Вместе с этим цена на них выросла на 2,8%, а средняя стоимость составила 3,59 млн рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

В целом по итогам третьего квартала спрос на покупку объектов загородной недвижимости в регионах России снизился на 7%. Больше всего посетители интересуются приобретением домов для постоянного проживания (76%), далее следуют дачи (17%), коттеджи (5%) и таунхаусы (1%). Количество предложений на платформе, по сравнению со вторым кварталом 2022 года, увеличилось на 1,4%.

Средняя стоимость загородных объектов в России за этот промежуток времени выросла на 9%. При этом в ряде субъектов загородные объекты стали доступнее: в Калининградской области цены снизились на 4%, в Ростовской — на 3%, в Краснодарском крае и Ленинградской области — на 2%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В начале октября вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев рассказал, что в республике загородная недвижимость стоит дешевле, чем первичная в городе.

— По загородной недвижимости: цены достаточно низкие. У нас в республике, в Казани в частности, сложилась такая уникальная ситуация — у нас цены на загородную недвижимость почти в два раза ниже, чем на первичную недвижимость. Во всех других регионах, наоборот, загородная недвижимость дороже городской. К примеру, я вам приведу цифры: возьмем Челябинск — первичная недвижимость там стоит в два раза ниже, чем у нас в Казани, то есть у нас в среднем где-то по 200 уже заходит, 150—200 [тысяч рублей] — средний ценник за квадратный метр первичной недвижимости, в Челябинске это где-то 50—80 [тысяч рублей], то есть до 100 [тысяч рублей], а на загородную недвижимость: дом, который у нас стоит 6—7 миллионов, в Челябинске стоит 10 [миллионов], — заявил эксперт.

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Максим Кокунин