В Казани для учащихся третьих классов запустят проект «Дневник здоровья»
Со следующего года в казанских школах намерены запустить новый проект «Дневник здоровья» для учащихся третьих классов, такое поручение дал мэр города Ильсур Метшин.
Выдавать ученикам третьих классов «Дневники здоровья» поручено Управлению образования. В исполкоме рассчитывают, что это позволит формировать у детей ценности здорового образа жизни.
Также Метшин поручил активно предлагать проекты грантовой поддержки педагогам, организовать работу по повышению компетенций учителей, наладить сотрудничество школ и вузов.
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