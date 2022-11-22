Собчак опровергла увольнение коммерческого директора Суханова

Фото: кадр видео/youtube.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию об увольнении своего коммерческого директора Кирилла Суханова — фигуранта дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.



По ее словам, Суханов остается «важным сотрудником» и вернется на свою работу:

— Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор — любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает, — написала она в своем telegram-канале.

Комментарий Собчак связан с сообщениями СМИ о снятии Суханова с поста гендиректора рекламного агентства.

Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех» в октябре. После этого журналистка покинула Россию, но затем вернулась. Тогда же сообщалось об обысках в загородном доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова.



В четверг 17 ноября Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за действия своих сотрудников:

— Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев), стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. <…> Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения.

Адвокат одного из фигурантов Дмитрий Малютов рассказал, что, по мнению следствия, трое арестованных фигурантов уголовного дела подчинялись Собчак.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко