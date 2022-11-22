В Татарстане вновь замедлилась годовая инфляция

В Татарстане вновь замедлилась годовая инфляция — за последние шесть месяцев она снизилась почти на 6 п. п. и в октябре составила 12,8%.



В октябре значительно сократился годовой прирост цен на продукты питания — 13,8% после 16,5% в сентябре. На это продолжал влиять рост предложения сельхозпродукции в связи с увеличением объемов производства.

Также вырос урожай зерновых — благодаря этому снизилась стоимость зерна. Поскольку это важный компонент затрат животноводческих предприятий на корма, замедлился рост цен на говядину и молочную продукцию. Годовой рост цен на свинину, птицу и яйца сменился снижением.



На динамику цен на непродовольственные товары повлияло охлаждение потребительского спроса — замедлился рост цен на автомобили и шины. Ограниченный ассортимент моделей машин также повлиял на спрос.

В республике наблюдается ускорение годового роста цен на услуги гостиниц и аренду квартир. Это связано с ростом востребованности отдыха внутри страны.



Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России в 2022 году составит 12—13%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

По итогам января — сентября 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 894,1 млрд рублей. По сравнению в аналогичным периодом прошлого года в абсолютных цифрах он вырос почти на 14%, но с учетом инфляции показатель оказался меньше на 2,4%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко